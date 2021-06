Wissen

Dr. Wolfgang Schmidbauer: Kreativität als Lebenssinn

Die Sinnfrage verschwindet, sobald es ums Überleben geht. Sie wird sehr laut, wenn wir jung und gesund sind und nach einem Platz in einer Gesellschaft suchen, die frei von drückender Not ist. Psychologisch gehört zum Gefühl der Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens ein ausgeglichenes Selbstgefühl. Dieses kann niemals definitiv gefunden und gefestigt werden, so Wolfgang Schmidbauer.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 04.07.2021