Wissen

Prof. Dr. Weissenberger-Eibl: Zukunftschancen für Zukunftsgestalter

Unsere Welt ist von Wandel bestimmt. Technologischer Wandel, Klimawandel aber auch demografischer Wandel verändern all unsere Lebensbereiche grundlegend. Alles wird von Tag zu Tag "smarter" - Autos, Häuser, Städte, ja sogar der ganze Planet. Aber die Frage bleibt: Wie werden wir in dieser Welt in Zukunft leben? Fundierte Methoden der Zukunftsforschung helfen bei der Vorbereitung auf die Zukunft.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 20.06.2021