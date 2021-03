Wissen

Pest, Cholera, Corona und Quarantäne - Die Geschichte der Seuchen

Ein Blick in die Geschichte der Medizin kann in Zeiten von Corona durchaus Anlass für vorsichtigen Optimismus sein. Allerdings hat der Fortschritt nicht nur positive Folgen gezeitigt. Als Historiker erinnert Prof. Dr. Robert Jütte daran, dass wir in der gegenwärtigen Pandemie ähnliche Erfahrungen machen wie unsere Vorfahren in Zeiten von Pest und Cholera.

Datum: 21.03.2021