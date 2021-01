Wissen

Prof. Dr. Matthias Winzen: Der Flugwunsch

Was fasziniert den Menschen am Fliegen? Matthias Winzen verfolgt in diesem Vortrag die allgemeineren und kulturellen Hintergründe, die dem Traum vom Fliegen seit jeher Auftrieb gegeben haben. Ökonomische Erklärungen scheinen naheliegend zu sein: Es wird so viel geflogen, weil wir auf diese Weise große Distanzen schnell überwinden und damit Zeit sparen können - und weil Fluggesellschaften damit viel Geld verdienen.Professor Dr. Matthias Winzen lehrt Kunstgeschichte und Kunsttheorie an der Hochschule der Bildenden Künste Saar in Saarbrücken. Er ist außerdem Direktor des Museums für Kunst und Technik des 19. Jahrhunderts LA8 in Baden-Baden.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 10.01.2021