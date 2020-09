Wissen

Prof. Dr. Jörg Hacker: Pathogene Mikroben - 100 Jahre nach Robert Koch

Infektionen haben die Menschheit seit alters her begleitet. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es viele Interpretationen im Hinblick auf die Ursache von Infektionskrankheiten. Die Vertreter der "Goldenen Ära der Mikrobiologie", vor allem Robert Koch in Berlin und Louis Pasteur in Paris, haben das Auftreten von Infektionskrankheiten auf "pathogene Agentien", also Mikroben wie Bakterien, Viren oder pathogene Pilze zurückführen können.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 27.09.2020