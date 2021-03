Wissen

Mirko Drotschmann: Wie Jugendliche ticken - und was sie politisch wollen

Jugendliche und Politik - eine Beziehung, die man guten Gewissens als "nicht ganz intakt" bezeichnen kann. Warum ist das so? Wie tickt die "Generation Z", und was will sie wirklich? Es hat sich ein tiefer Graben gebildet zwischen einer jungen Generation einerseits, die selbstbewusst Wünsche und Forderungen formuliert, und einer politischen Elite andererseits, die oft hilflos und fahrig auf das reagiert, was an sie herangetragen wird. Das zeigten unter anderem die "Fridays for Future"-Demonstrationen und die Reaktionen auf das Verhalten der Kultusministerkonferenz in der Corona-Krise.

Datum: 11.04.2021