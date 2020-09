Wissen

Prof. Dr. Constanze Wendt: Viren und andere Mikroben

In den letzten 100 Jahren hat es viele Fortschritte in der Bekämpfung von Infektionskrankheiten gegeben. Doch gerade durch die massenhafte antibiotische Behandlung zeigte sich die hohe Anpassungsfähigkeit der Mikroorganismen. Heute mehren sich Meldungen von multiresistenten Keimen, die, besonders in Krankenhäusern, die Menschen bedrohen. Professor Dr. Constanze Wendt ist Fachärztin für Hygiene und Umweltmedizin, für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Sie berät Krankenhäuser, ambulante OP-Zentren und andere Einrichtungen in allen Fragen des Hygienemanagements.

Datum: 04.09.2020