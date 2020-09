Wissen

scobel am 5. November 2015: Einsteins Irrtümer

Vor 100 Jahren, am 25. November 1915, legte Einstein der Preußischen Akademie der Wissenschaften seine Grundidee einer allgemeinen Relativitätstheorie vor. Die Idee, dass es Irrtümer in Bezug auf die allgemeine Relativitätstheorie geben könnte, ist so alt wie die Theorie selbst.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2015

Datum: 05.11.2015