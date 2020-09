Wissen

scobel am 10. Dezember 2015: Europa am Ende?

Mit den Anschlägen des "Islamischen Staats" auf Paris am 13. November rücken Flüchtlingsströme, Finanzkrise und andere Konfliktthemen der EU über Nacht in den Hintergrund des europäischen Krisenmanagements. Doch was sind die wahren Werte Europas? Und wie könnten Sie uns den Weg aus der Gefahr des globalen Terrors weisen?

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2015

Datum: 10.12.2015