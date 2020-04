scobel - Projekt Strom

Auch die Entwicklung in Sachen Stromspeicher für die boomende E-Mobilität,kommt nicht wirklich voran. Die durchschnittlichen Kapazitäten von Batterien in E-Autos, aus der sich die mögliche Reichweite ergibt, sind immer noch bescheiden.



Technologische Hürden in der Entwicklung von effektiven Stromspeichern können anscheinend nur schwer überwunden werden. Es braucht also dringend neue Ideen, neue Konzepte und technologische Innovationen für das Speichern von Energie. Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen.