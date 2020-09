Wissen

Interview: Rheumaschmerzen sind ein ständiger Begleiter

Seit ihrem zehnten Lebensjahr leidet Karen Baltruschat an Rheuma. Heute ist die Bremerin 25 Jahre alt. In den letzten 15 Jahren kamen immer mehr Beschwerden hinzu. Sie schaut trotzdem positiv in...

Datum: 23.03.2017