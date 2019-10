scobel - Abschaffung des Todes

Mehr Lebenszeit ist eine echte Glückschance, aber der komplette Stopp des Alterns brächte Probleme mit sich. PD Dr. Sebastian Knell, Philosoph

In den vergangenen hundert Jahren haben wir insgesamt 20 Lebensjahre gewonnen. Der Mensch altert langsamer. Doch das trifft nicht auf alle Organe des Menschen zu: Gehirn, Innenohr und Auge - die neurosensorischen Bereiche des Menschen - altern immer noch so wie früher. Daher die starke Zunahme an degenerativen Erkrankungen von Gehirn, Netzhaut und Innenohr.



Was ist erstrebenswert am Ältersein? Was macht die Qualität des Lebens im Alter aus, bedeutet längeres Leben immer auch besseres Leben? Ist womöglich unsere aktuelle Lebensunzufriedenheit das Motiv, alt werden zu wollen? Und wo liegt die mentale Grenze des Alt-werden-wollens?