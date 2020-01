Was ist eigentlich Wahrheit?

Hat also jeder Mensch seine eigene Wahrheit? Kann es dann überhaupt „Die Wahrheit an sich“ geben? Beweisen lässt es sich nicht, aber auch nicht das Gegenteil! Höchstens eine „an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit“. Denn es gibt ja wirklich Dinge, die einfach stimmen, egal, ob man sie nachgeprüft hat oder nicht. Das unzweifelhafte Augenscheinliche - auch Evidenz genannt. Eine Aussage ist wahr, wenn ihre Behauptung mit der Realität übereinstimmt. Dieser Gedanke wurde auch im amerikanischen Pragmatismus aufgegriffen. Eine Philosophische Spielart, in der man sich, mit dem zufrieden gibt was man hat. Also sprich eher mit dem Spatz in der Hand als der Taube auf dem Dach. Denn man braucht auch manchmal gar keinen Beweis, solange man sich gegenseitig versteht! Die Wahrheit einer Behauptung hängt davon ab, ob sich allein durch Argumente ein allgemeiner Konsens herstellen lässt.