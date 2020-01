Was ist eigentlich Verstand?

Und jetzt sind wir nämlich schon bei der Vernunft angelangt. Sie wird es nämlich gar nicht so weit kommen lassen, so eine unvernünftige Idee überhaupt in Betracht zu ziehen. Ganz nach dem Ausspruch des polnischen Schriftstellers Brudzinski: “Der Verstand sieht jeden Unsinn, die Vernunft rät, manches davon zu übersehen.“