Was ist eigentlich Marxismus?

Marx stellt Zusammenhänge zwischen Besitz, Gesellschaft und Arbeit her und bringt das auf die knappe Formel W-G-W. Ware - Geld - Ware.

Aber das Geld steht ja gar nicht in der Mitte, sondern am Anfang der Kette! Das Geld wird investiert um eine Ware zu kaufen, die dann wieder verkauft wird. Am Ende dieser Handelskette steht wieder Geld. Und meistens mehr Geld.