Was ist eigentlich Idealismus?

Laut Platon basiert unsere Wirklichkeit auf „Ideen“. Die Dinge, wie wir sie erfahren, sind nur ihre Abbilder. Allerdings stellte für Platon der Begriff „Idee“ mehr dar. Es ging viel um das Wesen aller Dinge, das, was wir vor unserem Leben in einer Idealwelt gesehen haben und an das wir uns wieder erinnern. Was er damit losgetreten hat, ist eine Strömung, die sich „Idealismus“ nennt und zu der später auch Leibnitz und Kant gezählt werden. Allerdings ist damit nicht das fleißige Spenden für Opfer von Naturkatastrophen gemeint, oder das weihnachtliche Ausschenken von Suppe an Obdachlose. Genauso wenig, wie die eigentliche Bedeutung von „Materialismus“ -nicht den von Madonna besungenen „Mein Haus, Mein Boot, mein Anlageberater“ – Yuppie Lifestyle meint. Materialismus ist die philosophische Gegenbewegung zum Idealismus. Sieht der Idealismus den Ursprung der Wirklichkeit in der „Idee“, ist beim Materialismus das „Material“ ausschlaggebend. Also, die Wirklichkeit entsteht durch das Wirken der Umwelt und nicht durch die Art, wie wir sie wahrnehmen.