Was ist eigentlich Glück?

Aristoteles sah das damals ganz pragmatisch. Für ihn galt als glücklicher Mensch, wer sein Leben tugendgemäß verbrachte und noch dazu mit äußeren Gütern ausreichend gut ausgestattet war. Also Rolex, Jaguar, Schampus mit schicken Menschen am Swimmingpool im Garten? Das soll Glück sein? Warum wandern dann Leute wie Charlie Sheen oder Lindsay Lohan fast monatlich in die Promi Klapse? Naja, vielleicht leben die nicht ganz so tugendhaft, wie von Aristoteles vorgesehen. Aber mit äußeren Gütern sind sie dafür um so mehr ausgestattet.