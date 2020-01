Was ist eigentlich Existenz?

Im Mittelalter wurde noch unterschieden in die „Existenz“, die als „notwendige Existenz“ auch mal notwendig war für, die, das oder eben den, der die Grundlage für alles Existierende ist. Man könnte dieses Notwendige auch umgangssprachlich GOTT nennen. Da wo notwendiges ist, scheint das Unnötige nicht weit... und so wurde die 2. Art der Existenz als „nicht notwendig“...definiert; eben einfach Sachen die keiner braucht! USB-Aschenbecher, aufblasbare Handyhalter, Konfetti, Frühstückseiköpfer, Jeannette Biedermann CD, Nudeln im Kochbeutel, Hausschuhe für die Mikrowelle...okay; Neben dem was keiner braucht existiert aber auch dass was schier unmachbar sein kann: Die „unmögliche Existenz“. Soll heissen dass Gott doch keinen Fels machen konnte den er selbst nicht heben kann!!! Denn wie kann schon was existieren was mächtiger ist als die notwendige Existenz??