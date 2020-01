Was ist eigentlich Empirismus?

So wie es damals unsere Kassenbrillentragenden Klassenkameraden an ihren Chemie- und Physikbaukästen taten. Der Empirist glaubt nur, was er sehen und nachprüfen kann. Deshalb wundert es nicht, dass ein zweiter Star des Empirismus nicht nur Philosoph, sondern auch Naturwissenschaftler war: Francis Bacon. Ihm wird der Ausspruch „Wissen ist Macht“ zugeschrieben. Ganz wie Sherlock Holmes kann der Mensch das Kennen und Sammeln von Erfahrungen, Fakten, Nachforschungen und Beweismitteln den Gesetzen der Welt auf die Schliche kommen. Dieses Wissen kann er dann anwenden und sich die Natur zum Untertan machen.