Was ist eigentlich Dialektik?

Wir haben hier also eine philosophische Disziplin, in der wir dort das Gespräch suchen, wo es bewusst gegensätzliche Standpunkte gibt, um am Ende zu einer befriedigenden Lösung zu gelangen. Tja, da kann man mal sehen, wozu das geführt hat! Einer der größten Einflüsse auf die linke 68er Szene, war nämlich (abgesehen von Kiffen und sich nackt fotografieren lassen) die so genannte „Frankfurter Schule“. Sie ist eine moderne Form der Dialektik, die im 20. Jahrhundert aufkam. Und kommt, wie der Name schon sagt: aus der Äppelwoi-Metropole Frankfurt. Köpfe, wie Theodor W. Adorno oder Jürgen Habermas prägten diese sehr sozialkritische Richtung.