Was ist eigentlich analytische Philosophie?

Synthetische Sätze? Was soll das denn wieder sein? Sätze aus dem Synthesizer? Nein! Ein analytischer Satz ist z. B. "Der Pudel ist ein Hund". Im Subjekt "Pudel" ist das Prädikat "Hund sein" als gedanklicher Inhalt schon enthalten. "Der Pudel ist frisiert." Hier ist die Eigenschaft nicht im Wort enthalten. Man kann nicht davon ausgehen, dass jeder Pudel frisiert ist. Also ist dies ein synthetischer Satz. Alles klar? Pudel Hin oder her, ob Quine damit überhaupt noch als analytischer Philosoph gelten darf, ist eine andere Frage ... Er lebte zumindest nicht auf dem Kontinent, sondern in den USA. Und unser Schlusszitat kommt von Karl Popper: "Ein Philosoph, der sich sein Leben lang mit der Sprache beschäftigt, ist wie ein Zimmermann, der seine ganze Arbeitszeit damit verbringt, seine Werkzeuge zu schärfen."