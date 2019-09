Der globale Handel, grenzenlose Reisetätigkeit und unbedachte Aussetzungsaktionen bringen neue Arten von Pflanzen und Tieren in die Schweiz. Das bereitet Sorgen.



Wie geht der Mensch mit den neuen Arten um? Weshalb lösen sie Kontroversen, Ablehnung und Angst aus, und wie sinnvoll ist ihre Bekämpfung? "NETZ NATUR" bietet Einblicke in den Umgang und die Reaktionen der Menschen auf verschleppte Organismen.



In einem Tag kann jeder Gegenstand heute durch den Gütertransport an einen beliebigen Ort der Welt gelangen. Oftmals werden bei diesen Transporten Tiere oder Pflanzen aus den Versandländern als blinde Passagiere mitverschickt. Manchmal überleben sie im Ankunftsland und machen sich selbstständig, wenn es ihnen dort gefällt. Ab und zu stellen derartige Neuankömmlinge ihren neuen Lebensraum gehörig auf den Kopf, vermehren sich schnell, tragen Krankheiten in sich oder gefährden schützenswerte einheimische Pflanzen und Tiere.



Warum ist die Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers den Behörden in der Schweiz den großen Aufwand wert? Und welche Gefahr geht wirklich von dieser Käferart aus? Warum rotten Kantone verwilderte Gartenpflanzen mit viel Aufwand aus, während sie im Detailhandel angeboten und in den Gärten noch regelmäßig ausgepflanzt werden? Und manchmal werden auch ganz offiziell fremdländische Tier- und Pflanzenarten in der Landwirtschaft, in Gärten und oder gar in der freien Natur ausgesetzt.



"NETZ NATUR" berichtet über Nebenwirkungen, die eine derartige "biologische Schädlingsbekämpfung" haben kann und erzählt die Geschichte einiger etablierter Neuzugänge, etwa der Asiatische Marienkäfer oder die Bisamratte, und warum schwarze und weiße Schwäne in diesem Land nicht gleich behandelt werden.