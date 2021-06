NETZ NATUR: Biber haben Freunde

Kein anderes Tier, das die Schweiz nach seiner Ausrottung wieder besiedelt hat, verändert seinen Lebensraum so stark wie der Biber. Das ärgert viele. Doch der Nager hat auch Freunde.



Ueli Iff ist einer der Menschen in der Schweiz, die sich intensiv mit Bibern beschäftigen. Auch Vincent Chabloz hat die Biber am Neuenburgersee zwei Sommer lang begleitet. Er hat sie mit viel Geduld an sich gewöhnt, und so gelangen ihm seltene Aufnahmen der Tiere.



Durch das lange Beobachten kannte er bald die Schwimmrouten der Biber und konnte sie so auch unter Wasser filmen. Dort zeigen die Tiere plötzlich eine überraschende Eleganz.



Wie es aussähe, wenn man den Bibern in der Schweiz freien Lauf ließe, zeigt eine Reise in den Nordosten Polens. Nach der beinahe vollständigen Ausrottung haben sich dort die Bestände durch Schutz und Wiederansiedlungen rasch erholt. In manchen Regionen ist heute jeder noch so kleine Bach von Bibern besiedelt. So ist ein eindrückliches Netz von Feuchtgebieten entstanden, das einer Vielzahl von Tieren und Pflanzen einen Lebensraum bietet.