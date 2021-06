In dieser letzten Ausgabe von "NETZ NATUR", die im Spätsommer 1988 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, schaut Moderator Andreas Moser auf ausgewählte Sequenzen aus 210 Sendungen zurück.



Andreas Moser erzählt, was sich seit früheren Episoden bis heute verändert hat. Kein beschaulicher Rückblick, sondern eine engagierte Analyse, wo und weshalb die Entwicklungen in der Natur weiterhin die Achtsamkeit der Menschen brauchen.



Die "NETZ NATUR"-Themenpalette reichte vom natürlichen und künstlich herbeigeführten Auftauchen neuer Organismen in unserer Umwelt über die Erfolgsgeschichten von Bibern und Bartgeiern oder die Frage, was Tauben mit Falken verbindet, bis zu den Wildschweinen, die den Jägern immer wieder ein Schnippchen schlagen.



"NETZ NATUR ... zum Schluss noch dies" zeigt außerdem, warum düstere Prognosen, dass die Schweizer Eichhörnchen von Amerikanischen Grauhörnchen überrollt werden, total falsch lagen, und auch, wie "NETZ NATUR" bei den Wölfen immer wieder missverstanden worden war: wie sich das natürliche Verhalten von Wölfen ausnützen ließe, damit es nicht immer mehr werden.



Zum Abschluss nimmt "NETZ NATUR ... zum Schluss noch dies" ganz besondere Überlebende der Urzeit ins Visier: Schildkröten. Was kann der Mensch von dieser anpassungsfähigen Gattung lernen?