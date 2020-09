Wissen

nano vom 6. Mai 2016

Waldbrände in Kanada / Phönix aus der Asche / Cannabis und Jugendliche / Nachgehakt: Umweltkatastrophe in Brasilien / Umweltschutz in der Kreuzfahrt / Das Rätsel / Die Lösung

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2016

Datum: 06.05.2016