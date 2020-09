Wissen

nano spezial vom 24. Oktober 2014: Umweltpreis 2014

Seit 1993 verleiht die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) den mit 500.000 Euro höchstdotierten Umweltpreis. Am 26. Oktober wird in Kassel der Preis zum 22. Mal vergeben - "nano spezial" stellt die Preisträger des Deutschen Umweltpreises 2014 vor und fragt, wie es in Kassel mit dem Engagement in Sachen Umwelt aussieht.

Datum: 24.10.2014