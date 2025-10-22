Wissen
Amazonas kippt: Wird der Regenwald zum Klimakiller?
Brände, Dürre, Abholzung – der Regenwald gibt mehr CO2 ab, als er speichert. Wie lange kann die grüne Lunge noch das Klima schützen, bevor sie selbst zur Gefahr wird?
- Deutschland 2025
- bis 22.10.2030
NANO vom 22. Oktober 2025
CO2-Rekord im Regenwald
2024 gab es im Amazonas-Regenwald rund 140.000 Brände, vor allem durch Brandrodung, wodurch 30 Millionen Hektar Regenwald zerstört wurden. Das brasilianische Institut für Weltraumforschung INPE warnt, dass große Gebiete des Regenwalds inzwischen mehr CO2 ausstoßen, als sie speichern – etwa eine Gigatonne CO2 pro Jahr. Diese Entwicklung trägt zu den laut der Weltorganisation für Meteorologie erreichten Rekordwerten bei den CO2-Emissionen bei. Während jährlich nur sechs Milliarden Dollar in den Waldschutz fließen, werden 400 Milliarden Dollar in Agrarsubventionen investiert, die den Regenwald schädigen. Hoffnung bietet ein neues Finanzierungsmodell, das auf der Klimakonferenz COP 30 in Belém vorgestellt werden soll und Länder für den Erhalt ihres Regenwalds belohnt.
Wie witzig ist KI?
Wie humorvoll kann Künstliche Intelligenz sein? Eine aktuelle Studie aus den USA kam überraschenderweise zu dem Ergebnis, dass KI beim Texten durchaus komischer sein kann als Menschen - und manchmal sogar mit Profi-Gagschreibern mithält. Wir lassen Eric Mayer mit Hilfe von KI einen Comedy Auftritt schreiben. Und schicken ihn damit auf eine Stand-Up-Comedy Bühne. Kann eine Maschine wirklich verstehen, was Menschen zum Lachen bringt? Und werden die KI-Witze das Publikum begeistern?
Paracetamol aus PET-Flaschen
Schmerzmittel werden bisher aus Erdöl hergestellt - einer endlichen Ressource, in einem Prozess, der viel Energie fordert und deshalb hohe CO2-Emissionen mit sich bringt. Prof. Stephen Wallace von der Universität Edinburgh hat eine Alternative: Genmodifizierte E.coli-Bakterien gehen in seinem Labor mit PET-Flaschen eine chemische Reaktion ein. Heraus kommt Paracetamol, zwei Tabletten pro Flasche, emissionsneutral . Diese "lebenden Fabriken" sind eine neue Technologie, die bis zur Marktreife noch einige Jahre benötigen würde, aber heute schon Plastikabfall ganz anders denkt.