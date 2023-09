NANO vom 12. September 2023: Wir wissen zu wenig über Migräne

Im Moment hören wir viel von Fortschritten in der Brustkrebsforschung und -therapie. In den USA macht ein Impfstoff, der erfolgreich im Rahmen einer Studie an Patientinnen getestet wurde, Hoffnung auf Heilung. Hier in Europa hat ein Forschungsteam der Sheffield Hallam University rund um die englische Wissenschaftlerin Simona Francese gerade eine Diagnose-Methode entwickelt mit dem Ziel, anhand der Fingerabdrücke einer Person – und somit den darin enthaltenen Proteinen im Schweiß - zu erkennen, ob diese an Brustkrebs erkrankt ist oder nicht. Experten werten diese Erkenntnis als Durchbruch in der Krebsforschung.