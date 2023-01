Was macht eigentlich der Tropfen auf dem heißen Stein? Anne Geppert will das wissen. Genauso, wie sie wissen will, was passiert, wenn Wassertropfen auf einen Berghang treffen, feinste Lacktropfen auf Autoblech oder ein Pestizidnebel auf Pflanzenblätter. Die Ingenieurin ist "Tropfenforscherin“ und untersucht an der Uni Stuttgart den Aufprall von Einzeltropfen auf unterschiedliche Oberflächen