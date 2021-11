An den meisten Universitäten ist "Präsenz" das Hauptwort zum offiziellen Semesterstart am 18. Oktober. An der TU Berlin z.B. sollen 75 Prozent der Angebote in Präsenz stattfinden – unter Einhaltung der 3G-Regelung. Studentenvertreter beklagen jedoch, dass nicht genügend Onlineangebote parallel vorhanden sind, da viele Studenten noch nicht geimpft sind und auch ausländische Studierende oft in ihren Heimatländern noch kein ausreichendes Impfangebot hatten.