NANO vom 30. Juni 2021

Homeschooling, Fern-Unterricht per Videoschalte, Online-Lernen: Die Corona-Pandemie hat zu einem Digitalisierungsschub an deutschen Schulen geführt. Allerdings nicht an allen. Forscher aus Göttingen warnen vor einer zunehmenden digitalen Kluft: Ein Drittel der Schulen sei so schlecht ausgestattet mit technischen Geräten oder schnellem Internet, dass sie drohen, abgehängt zu werden. Mit fatalen Folgen für Schülerinnen und Schüler.