nano vom 19. April 2021

Zuerst dachte man, Kinder und Jugendliche stecken sich zwar mit dem Corona-Virus an, aber in den meisten Fällen ohne nennenswerte Auswirkungen. Doch inzwischen wurden die Mediziner eines Besseren belehrt. Einige Kinder erkranken an einer neuen, noch seltenen Krankheit, die mit dem Corona-Virus in Zusammenhang gebracht wird.