nano vom 25. März 2021

In der Stadt ist das Klima extrem empfindlich – deshalb muss die Planung auch so exakt sein. Grün in Form von Bäumen in der Innenstadt ist gut, kann aber auch schaden: Würden etwa an Verkehrsadern, wo Bahnen und viele Autos fahren, dichte Baumpflanzungen die Straßenschlucht abschotten, könnten die Abgase nicht mehr abziehen und die Belastung würde größer. Aber wohin dann mit den Bäumen in den Innenstädten? Zum Beispiel auf Gebäude selbst, wie am Düsseldorfer KÖ-Bogen 2