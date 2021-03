nano vom 10. März 2021

157 Menschen starben am 10. März 2019 beim Absturz einer Boeing 737 MAX in Äthiopien, als ein fehlerhaft arbeitendes automatisches Flugsteuerungssystem namens MCAS das Flugzeug wiederholt in einen steilen Sinkflug lenkte. Noch immer steht der finale Untersuchungsbericht zu der Katastrophe aus, doch Untersuchungen der äthiopischen Behörden sowie Analysen unabhängiger Experten zeigen schon jetzt: Die Piloten gerieten in eine aerodynamische Todesfalle, obwohl sie die einige Monate zuvor erteilten Anweisungen von Boeing und der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde FAA für den Fall einer solchen Fehlfunktion genau befolgten.