In der Tiroler Outdoor-Teststation auf 2.100 Meter Seehöhe haben Forscher mit Schneekanone, Windmaschine und Beregnungsanlage in dreijähriger Arbeit die "optimale" Arbeitsbekleidung entwickelt für Liftpersonal, Skilehrer, Bergführer, Techniker und alle, die im hochalpinen Gebiet im Freien arbeiten. In Österreichs höchstgelegenen Schigebiet Obergurgel oder auch in Seefeld wurde das Personal der Liftbetreiber bereits damit ausgestattet.