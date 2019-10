Erbgut als Orakel

Schizophrenie-Kranke hören Stimmen. Fühlen sich verfolgt. Was genau in ihrem Gehirn passiert, weiss man nach wie vor nicht. „Auch in der Behandlung ist in den letzten 50, 60 Jahren nicht sonderlich viel Neues dazugekommen", sagt Stephan Ripke. Aber man wisse, dass die Krankheit hochgradig erblich ist.