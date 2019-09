Wissen

Der CO2-Fußabdruck - eine kollektive Sünde

Wir wissen es längst - jeder kann was tun: Nachhaltig essen, Müll vermeiden, Rad fahren. Was unsere CO2-Bilanz aber wirklich mies aussehen lässt, das lässt nicht ganz so leicht ändern. nano zeigt, wo wir uns an die eigene Nase fassen können und was wir v...

Datum: 24.09.2019