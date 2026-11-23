Auch die Wissenschaft gerät dadurch unter Druck. Als wichtigste Instanz zur Gewinnung von Wissen sieht sie sich zunehmend mit Zweifeln an ihrer Legitimität konfrontiert. Plötzlich scheint alles gleichermaßen richtig und falsch zu sein. These und Gegenthese stehen gleichberechtigt nebeneinander. Ein nachweisbares Richtig oder Falsch verliert im öffentlichen Diskurs an Bedeutung, weil dieser immer stärker von der Aufmerksamkeitsökonomie des Internets geprägt wird. Das wäre das Ende der Aufklärung und die Wiedergeburt der Willkür.