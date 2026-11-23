Wissen
NANO Talk: Ende der Debatte: - Wie Fake News und KI die Öffentlichkeit verändern
Im Netz ist es laut. Oft setzt sich nicht die beste, sondern die lauteste Stimme durch. Der Diskurs verroht, und das gefährdet die Demokratie. Darüber diskutiert Alena Buyx mit ihren Gästen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 03.12.2026
- 21:00 - 22:00 Uhr
Der öffentliche Diskurs ist die Grundlage der Demokratie. Doch zunehmend bestimmen mächtige Akteure die Debattenkultur: Social-Media-Kanäle und Content-Plattformen, auf denen sich populistische und falsche Informationen verbreiten und die Wahrnehmung der Wirklichkeit verzerren.
Vorstellung von Wirklichkeit
Es entsteht ein kaum noch überschaubares Bild der Wirklichkeit. Faktenbasierte Meinungsbildung und Orientierung in einer komplexen Welt werden erschwert. Geht die gemeinsame Faktenbasis oder eine kohärente Vorstellung von Wirklichkeit verloren, droht der politische Gestaltungsprozess in Beliebigkeit und Machtkämpfe abzugleiten. Das würde die Demokratie in ihren Grundfesten erschüttern.
Wiedergeburt der Willkür
Auch die Wissenschaft gerät dadurch unter Druck. Als wichtigste Instanz zur Gewinnung von Wissen sieht sie sich zunehmend mit Zweifeln an ihrer Legitimität konfrontiert. Plötzlich scheint alles gleichermaßen richtig und falsch zu sein. These und Gegenthese stehen gleichberechtigt nebeneinander. Ein nachweisbares Richtig oder Falsch verliert im öffentlichen Diskurs an Bedeutung, weil dieser immer stärker von der Aufmerksamkeitsökonomie des Internets geprägt wird. Das wäre das Ende der Aufklärung und die Wiedergeburt der Willkür.
Doch nicht nur digitale Plattformen prägen unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit. Auch soziale und wirtschaftliche Ungleichheit beeinflusst, wie Menschen die Welt sehen. Der Blick auf die Realität wird von den eigenen Lebensumständen geprägt. Und die Selbstwahrnehmung hängt oft damit zusammen, wie man sich selbst gesellschaftlich einordnet oder eingeordnet wird.