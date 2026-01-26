Hauptnavigation

  Longevity-Hype – Wie wir gesund länger leben | NANO Talk
Alena Buyx bringt ihr Expertenwissen in den NANO Talk ein.

NANO Talk: Longevity-Hype – Wie wir gesund länger leben

Longevity verspricht langes Leben bei möglichst guter Gesundheit. Alena Buyx und ihre Gäste diskutieren, wo dabei seriöse Altersforschung endet und kruder Unsterblichkeitswahn beginnt.

Deutschland 2026
05.02.2026
21:00 - 22:00 Uhr

NANO Talk

Longevity ist nicht nur ein Trend - Longevity ist ein Milliardengeschäft und trägt in Teilen religiöse Züge. Medizinisch gesehen sind viele der Praktiken harmlos. Vor allem sind sie eins: Luxusartikel für Menschen, die es sich leisten wollen.

Fragwürdige Heilsversprechen?

Ein langes, gesundes Leben – das wünschen sich nahezu alle Menschen. Bei den Investoren herrscht daher Goldgräberstimmung. Techmilliardäre wie Peter Thiel, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg investieren Milliarden in Longevity. Zwischen seriösen medizinischen Ansätzen und fragwürdigen Heilsversprechen eröffnet sich ein moralisches Spannungsfeld: Wie gerecht ist Forschung, deren Ergebnisse sich am Ende nur Reiche leisten können? Während für viele Menschen weltweit eine solide Gesundheitsversorgung unerreichbar bleibt, fließen immense Summen in Unsterblichkeitsfantasien.

Longevity ist mehr als Lifestyle

Longevity verändert das menschliche Selbstverständnis. Was bedeutet ewiges Leben für Gesellschaft, Ethik und Religion – und wo liegt die Grenze zwischen Fortschritt und Hybris? Darüber diskutiert Alena Buyx mit ihren Gästen.

NANO Talk - Die Gäste

Heike Bischoff-Ferrari ist eine der führenden Forscherinnen für gesunde Langlebigkeit in Europa. Mit großen Interventionsstudien wie DO-HEALTH untersucht sie, wie Bewegung, Ernährung und Prävention die gesunden Lebensjahre messbar verlängern. Sie ist Professorin für Geriatrie an der Universität Basel.

Martin Booms befasst sich mit ethischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Aspekten des Umgangs mit dem Lebensende und liefert damit zentrale Impulse für den Longevity–Diskurs. Er ist Professor für Philosophie, insbesondere Gesellschafts- und Wirtschaftsethik an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter/Bonn und Direktor der Akademie für Sozialethik und Öffentliche Kultur.

Tim Schreder ist Journalist, Autor und Dokumentarfilmer. In seinem Buch über Langlebigkeit, seinen Recherchen zu internationalen Longevity-Studien sowie seiner vielbeachteten Dokumentation über den 48-jährigen Bryan Johnson zeigt er, wie Wissenschaft, Lebensstil und gesellschaftliche Faktoren ein langes, gesundes Leben prägen.

