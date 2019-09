Leben nach dem Dschihad

Der sogenannte Islamische Staat gilt als geschlagen. Ehemalige Kämpfer kehren in ihre Heimat zurück - auch nach Deutschland. Doch was bedeutet es für diese IS-Rückkehrer, wenn sie realisieren müssen, dass ihr Traum von der "islamischen Weltrevolution", für den sie ihre Heimat verlassen haben, zerplatzt ist? Was bedeutet es für die Gesellschaft und die Sicherheitsbehörden, die ehemaligen Kämpfer wieder in der Bundesrepublik aufzunehmen? Sind sie ein unkontrollierbares Terrorpotenzial? Und was passiert mit den deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, die sich gegenwärtig noch im Irak und in Syrien befinden - Männer, Frauen und Kinder, die dort jetzt in Camps und Gefängnissen sitzen?