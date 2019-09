Tod in den Bergen

Ursula Strauss (Clara), Andreas Lust (Raffael)

Quelle: ORF/Monafilm/Oliver Roth

Ursula Strauss ist als junge Ärztin Clara Lang zu sehen, die beim Klettern in den österreichischen Alpen gemeinsam mit ihrem Freund eine Leiche im Schnee entdeckt: "Clara Lang ist eigentlich mit sich sehr im Reinen und eine starke, sehr furchtlose Frau, die genau weiß, was sie will, bis zu dem Tag, an dem sich ihr Leben schlagartig durch den schweren Verlust ihres Freundes ändert. Sie durchlebt ja eine Hölle nach der anderen, auch wenn ich immer das Gefühl hatte, dass die Figur trotz emotionaler Abgründe immer aufrecht bleibt und den Kopf so gut es geht oben hält. Das mochte ich sehr", so Strauss über ihre Rolle. Und weiter über die Dreharbeiten in den Bergen: "Ich bin im Alpenvorland aufgewachsen und war natürlich jeden Winter Ski fahren und im Sommer wandern. Ich fühle mich wohl in den Bergen, und tatsächlich ist mit der Arbeit an dem Film eine lange Sehnsucht gestillt worden."