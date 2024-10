Zu Tisch ... in Luxemburg

Die Dörfer an der Mosel sind eng, Haus steht an Haus, Winzer lebt neben Winzer. In Wormeldingen haben die Schumachers ihr Weingut. Bis vor Kurzem haben Erny und sein Sohn Tom noch in der Garage gekeltert. Jetzt bauen sie unten an der Mosel einen neuen, großen Weinkeller. Noch ist er nicht fertig. Zwischen den nagelneuen Kelteranlagen laufen immer noch die Maler und Fliesenleger herum. Erny und Tom hoffen, dass zur Weinernte alles funktioniert.