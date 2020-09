"Da müsste Musik sein, überall wo du bist!" – mit seiner 2016er Single "Musik Sein" hat Wincent Weiss viel mehr als eine künstlerische "Duftmarke" gesetzt. Die Liebeshymne avancierte zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Hits des letzten Jahres! Der Song hielt sich monatelang in den Charts und auf den Playlisten der Radiostationen. Top 10 der iTunes-Charts, zeitweise über 1500 Plays pro Woche im Radio, fast 12 Millionen Streams bei Spotify. Die aktuelle Single "Feuerwerk" schickte sich an, nahtlos in die Erfolgs-Fußstapfen des Vorgängers zu treten. Am 14. April 2017 erschien das Albumdebüt mit dem Titel "Irgendwas gegen die Stille". Die insgesamt 13 Songs auf diesem Album beweisen in welch großer Vielfalt Wincent Weiss sein Metier beherrscht: Mal euphorisch laut, mal nachdenklich leise, aber immer "unter die Haut" gehend.