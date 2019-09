Wanda: Live-Musik bei zdf@bauhaus

Jo Schück und Wanda-Sänger Marco im Treppenhaus der Bauhaus-Universität Weimar

zdf@bauhaus goes Weimar und wechselt im 100. Jubiläumsjahr des Bauhauses den Produktionsort. Dafür gehen wir zurück zu den Wurzeln und zwar genau an den Ort, an dem das Bauhaus 1919 entstand. Ein Open-Air-Konzert direkt vor dem Uni-Hauptgebäude bildet den Auftakt für die Zusammenarbeit mit der Bauhaus-Universität Weimar. Die Musiksendereihe zdf@bauhaus startet 2019 exakt dort, wo Walter Gropius 1919 die Sächsische Hochschule für Bildende Kunst und die Kunstgewerbeschulen vereinigte und das Staatliche Bauhaus Weimar gründete, zwischen den alten Gebäuden der Universität wird unsere Bühne stehen. Präsentiert werden die Konzerte von Moderator Jo Schück.