Tim Benzko: Live-Musik bei zdf@bauhaus

Er war einer der ersten jungen Deutschpoeten, dem viele in die Muttersprache folgten. Tim Bendzko hat gezeigt, dass deutschsprachige Popmusik aufregend sein kann und die Massen begeistert. Jetzt beendet der 34-jährige Berliner mit der Veröffentlichung seines vierten Studio-Albums "Filter" seine drei Jahre währende Albumpause. Die Single „Hoch“ können die meisten mitsingen, nicht zuletzt weil sie zum dynamischen Soundtrack der ZDF-Trailer für die Deutschen Meisterschaften Finals in Berlin und der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha wurde.