Das achte Studioalbum von Seasick Steve trägt den Namen ‘Keepin‘ The Horse Between Me And The Ground’. Auf dem Album wird in klassischer Seasick Steve-Manier mit einem wilden Mix aus Boogie, Blues, Rock und Folk das Leben zelebriert. Die neue Platte hat er nicht nur selbst geschrieben, sondern auch produziert. "Es war ein Höllenritt, aber ich habe gerade die beste Zeit meines Lebens."