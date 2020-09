In den 1990er Jahren sang Wilson in der Band Stiltskin, einer britischen Indie-Grunge-Band, deren bekanntester Titel "Inside" u.a. durch einen Werbespot von Levi’s bekannt wurde. Vor 20 Jahren war Ray Wilson die Stimme auf dem letzten Genesis Studioalbum "Calling all Stations". Das Album kletterte sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien auf Platz 2 der Charts. Auf der ausgedehnten folgenden Europatournee spielte die Band auf allen großen Bühnen - unter anderem bei Rock am Ring.