Der Titel "Zwischen den Welten" wurde ungeplant zum roten Faden. Auch wenn nicht jeder der neuen Songs ihn wörtlich aufgreift, so sind es die kleinen, feinen Wortspiele und Bilder in jedem Song, die das Album zum Gesamtwerk verweben. Mit ihrem neuen Album bleiben sich Pur selbst treu und wagen doch immer wieder Neues – musikalisch und thematisch inspiriert vom Hier und Jetzt, dem Miteinander und den gemeinsamen Wegen.



Und auch nach drei Jahrzehnten gemeinsam als Band gelingt es Pur, besondere Augenblicke der Nähe zum Publikum zu erschaffen. Es geht auf große Arena-Tour, aber für "zdf@bauhaus" machen sie eine Ausnahme und spielen in Wohnzimmeratmosphäre.



Das geschichtsträchtige Bauhaus in Dessau ist gleichzeitig Bühne und Produktionsort für die Konzertreihe "zdf@bauhaus". Internationale Künstler geben in einem intimen Rahmen exklusive Konzerte vor Live-Publikum. Präsentiert werden die Konzerte von Moderator Jo Schück.