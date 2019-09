Nico Santos: Live-Musik bei zdf@bauhaus

Der Sänger und Komponist Nico Santos

Der in Bremen geborene Singer-Songwriter Nico Santos wuchs auf Mallorca auf und machte dort auch sein Abitur. Früh stellte er einige Songs in Youtube ein und konnte sofort einen Überraschungserfolg feiern. Auch für Film und TV war er erfolgreich, z.B. produzierte er den Soundtrack zu „Fack ju Göhte 2“ mit und schrieb gemeinsam mit anderen den Soundtrack für eine Tatort-Folge. Santos kann schon heute internationale Charterfolge in der Schweiz, Deutschland, Österreich und sogar in Portugal und Australien vorweisen.