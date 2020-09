"Zeig’ mir wie du tanzt" hieß Frida Golds Debütsingle, die direkt zu einem Hit wurde. Mit ihrem frischen Sound, der mutig und unverblümt der Maxime "Pop all the way!" folgt, spielen sie sich geradewegs ins Herz ihrer Hörer. Die charmanten Texte von Sängerin Alina und die Mischung aus eingängigen Pop-Melodien und spannenden Inspirationen aus anderen Genres animieren mal zum Träumen, mal zum Hüftenschwingen.